Deathloop: Deja Vu, il tema musicale in stile Bond è ora disponibile su Spotify

Molti giocatori sono concordi nel considerare l'accompagnamento musicale uno degli aspetti più riusciti dell'ultimo trailer di Deathloop, pubblicato nel corso del recente PlayStation State of Play e intitolato proprio come la canzone Deja Vu.

Il titolo non è stato scelto a caso, dato che i loop temporali saranno al centro dell'intera esperienza del nuovo gioco partorito da Arkane Studios, che ci porterà sull'isola Blackreer dove Julianna e Colt combattono senza sosta: la prima per preservare il loop temporale, il secondo per interromperlo una volta per tutte.

Deja Vu è stata composta da Sencit Music, collettivo specializzato in musiche per film e trailer, ed è cantata da FJØRA, un'artista canadese. È chiaramente ispirata agli accompagnamenti musicali dei film di James Bond, e molti di voi non faticheranno a rintracciare delle somiglianze con la favolosa Snake Eater cantata da Cynthia Harrel per Metal Gear Solid 3, anch'essa debitrice dell'immaginario di 007. Oltre che nell'ultimo trailer di Deathloop, adesso potete ascoltare Deja Vu comodamente anche su Spotify, cercandola dall'applicazione oppure dirigendovi direttamente a questo indirizzo:

Deathloop, ricordiamo, verrà lanciato ilsu PC e in esclusiva console su PlayStation 5. I ragazzi di Arkane Studios ci hanno promesso una campagna molto ricca comparabile a Dishonored e Prey