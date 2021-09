Deathloop: tutti i dettagli sui cicli infiniti dell'esclusiva PS5 e PC

Mancano solo poche ore al debutto di Deathloop, la nuova esclusiva PlayStation 5 e PC ad opera degli autori di Dishonored. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su com'è strutturata la particolare avventura di Cole a Blackreef, potete scoprire tutto nella nostra Video Recensione.

Sebbene si tratti di uno sparatutto in prima persona, la struttura di Deathloop è davvero peculiare poiché il protagonista è, per motivi di trama, costretto a rivivere lo stesso giorno all'infinito nel tentativo di spezzare il loop nel quale è incastrato e, per farlo, deve eliminare otto folli personaggi armati fino ai denti e i loro scagnozzi. Prima di lasciarvi al nostro video, appena caricato sul canale YouTube di Everyeye e nel quale potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno sul gioco Arkane, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche la recensione di Deathloop a cura di Alessandro Bruni, che ha assegnato allo shooter un 8.2.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da domani, martedì 14 settembre 2021, in esclusiva temporale per PlayStation 5 e PC. Nel caso in cui ve lo foste perso, Deathloop godrà del pieno supporto al DualSense di PS5 e sfrutterà quindi grilletti adattivi e feedback aptico.