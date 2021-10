Deathloop: il director di Arkane Studios lascia la compagnia dopo 16 anni

Dopo il lancio di Deathloop, Arkane Studios perde un pezzo molto importante del suo team: dopo oltre 16 anni di carriera, il COO e studio director Romuald Capron ha abbandonato la compagnia per intraprendere nuove strade lavorative.

A rivelare l'addio ad Arkane è stato Capron stesso con un messaggio pubblicato sul proprio profilo LinkedIn: "La scorsa settimana è stata per me molto speciale, poiché sono stati i miei ultimi giorni ad Arkane e Zenimax come studio director", spiega nel suo post, che prosegue: "Dopo oltre 16 anni ad aiutare Arkane Studios Lyon a crescere e divenire il grande studio AAA che è oggi, questa è stata una decisione molto difficile da prendere. Ma cominciavo a sentire il bisogno di provare qualcosa di nuovo e dedicare più tempo a me stesso e la mia famiglia".



Capron conferma tuttavia la sua intenzione di voler continuare a lavorare nell'industria videoludica, lasciando intendere di essere già alle prese con qualcosa di inedito. Nel frattempo sembra che ancora non sia stato deciso chi all'interno di Arkane prenderò il suo posto come COO e studio director.

Capron ha dato un importante contributo nella realizzazione di Dishonored e Deathloop. Quest'ultimo, dopo il suo annuncio all'E3 2019, ha avuto un sviluppo in parte travagliato che ha comportato il rinvio del gioco in più occasioni, per poi debuttare nel settembre del 2021 su PC e PS5. Il team continua a lavorare sul gioco per sistemare qualche problema che ancora lo affligge.