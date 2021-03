Deathloop: il director Dinga Bakaba parla dei processi creativi dietro lo sviluppo

L'uscita diDeathloop su PlayStation 5 e PC si avvicina sempre di più. Ma cosa si nasconde dietro il processo creativo che ha portato al nuovo progetto di Arkane Studios in arrivo il 21 maggio? A spiegare dettagli e retroscena è Dinga Bakaba, game director di Deathloop e in precedenza designer di Dishonored 2.

Per prima cosa il team ha selezionato quali meccaniche riprendere dalle produzioni passate, assicurandosi che si rivelino ancora divertenti a distanza di anni: questo processo "Per certi versi è straziante, poiché devi essere costantemente in dubbio. Ma al tempo stesso credo sia salutare, in modo da non affrettarsi verso una decisione solo perché ha funzionato nel gioco precedente", ha spiegato Bakaba.

Un elemento che Deathloop riprende dai Dishonored è il modo in cui lascia ai giocatori la libertà di interagire con il mondo di gioco. Il director evidenzia che questo approccio è parte della filosofia di Arkane: "Lasciamo davvero il gioco in mano ai giocatori. È un qualcosa che vogliamo assolutamente continuare a fare, poiché credo sia parte del nostro DNA". Il team spera quindi di replicare tale filosofia anche in Deathloop, rendendolo comunque unico a suo modo: rispetto a Dishonored "è più vario in termini di approcci e opportunità per aggirare completamente combattimenti o confronti. Abbiamo fornito metodi per girare in queste mappe senza nemmeno ingaggiare affatto nessun NPC perché credo che questa opzione debba esserci, specie con la meccaniche del time loop",

La mente dietro Deathloop si sofferma inoltre sulla presenza di due distinti protagonisti giocabili: "In termini di gameplay è una ricchezza poter scoprire due differenti set di poteri, ed è narrativamente interessante avere due diversi punti di vista sugli eventi". Bakaba sottolinea però che i protagonisti "offrono entrambi un modo completamente diverso di approcciarsi al gioco. È più o meno l'opposto rispetto a Dishonored 2, dove c'erano due personaggi che affrontavano la stessa avventura attraversando le stesse situazioni, ma con differenti prospettive e strumenti".

In una precedente intervista il director ha confermato che la campagna di Deathloop sarà ricca come quelle di Dishonored e Prey. Per il momento Deathloop non è in sviluppo su Xbox Series X/S.