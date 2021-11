Deathloop: il director Dinga Bakaba promosso a leader di Arkane Lyon

Dinga Bakaba, designer di giochi come Dishonored 2, Wolfenstein Youngblood e il più recente Deathloop, è il nuovo leader di Arkane Lyon. La promozione dell'autore è stata ufficializzata oggi ma si era già concretizzata ad ottobre, quando Romuald Capron ha lasciato vacante il posto presso la software house francese.

Bakaba ha al contempo mantenuto la sua posizione di co-direttore creativo di Arkane Lyon, ruolo che condivide con direttore artistico dello studio Sebastien Mitton. Il nuovo capo dello studio di Arkane Lyon si è originariamente accasato tra le fila della compagnia nel novembre 2010. Da quel momento ha dato il suo importante contributo nello sviluppo di alcuni tra i più acclamati titoli di Arkane, tra cui Dishonored ed annessi DLC (designer e producer), Dishonored 2 (lead designer), Dishonored: Death of the Outsider (lead designer) e Wolfenstein: Youngblood (game director).

Bakaba si è confermato come uno dei creativi più interessanti della scena videoludica con Deathloop, shooter basato su paradossi e loop temporali che ha saputo innovare in modo originale e sorprendente la già ben rodata formula di gioco già sperimentata nella serie di Dishonored. Cogliamo l'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di Deathloop e scoprire tutto sull'ultima fatica di Arkane Lyon, ora disponibile su PlayStation 5 e PC.