Deathloop: quanto dura il periodo di esclusività console per PS5?

Con Deathloop è venuta a crearsi una situazione indubbiamente singolare: protagonista indiscusso del PlayStation State of Play dell'8 luglio, il nuovo lavoro di Arkane Lyon uscirà su console in esclusiva PS5, nonostante lo studio di sviluppo faccia ormai parte della famiglia degli Xbox Game Studios - la concorrenza diretta, in altre parole.

Nella giornata di ieri non sono neppure mancati dei messaggi entusiasti da parte delle alte sfere di Microsoft, per un gioco che di fatto non vedrà la luce su Xbox nell'immediato. In ogni caso, il lungo video di gameplay di Deathloop mostrato allo State of Play è anche servito che confermare una volta per tutte il periodo di esclusività, che ammonta ad un anno esatto. Una schermata apparsa al termine del walkthrough di 9 minuti spiega chiaramente Deathloop non sarà disponibile su altre console diverse da PlayStation 5 almeno fino al 14 settembre 2022. Ciò significa che sarebbe autorizzato ad apparire su Xbox Series X|S già il giorno immediatamente successivo, anche se questo è tutto da vedere. Al momento non conosciamo i piani di Microsoft.

Ricordiamo che Deathloop uscirà il 14 settembre 2021 anche su PC, oltre che su PlayStation 5. Iscrivendovi al programma Arkane Ousiders sul sito ufficiale del gioco riceverete l’elegante ed esclusiva skin "Colt Eternalista" e l’arma unica "Persempre", oltre all'artbook digitale "The Art of Arkane".