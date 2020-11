Deathloop esce a maggio? Data di lancio e bonus preorder svelati dal PS Store neozelandese

I curatori del PlayStation Store neozelandese hanno modificato la pagina dedicata a Deathloop, l'immersive sim di Arkane, per aggiornare la data d'uscita e fornire tutta una serie di informazioni sui bonus previsti per chi preordinerà su PS5 il nuovo sparatutto targato Bethesda.

Stando a quanto riferito dai gestori del negozio digitale neozelandese di PlayStation 5 e PS4, L'uscita di Deathloop dovrebbe avvenire il 21 maggio del 2021 su PS5 e, presumibilmente, su PC. Nella scheda esplicativa del titolo trova anche spazio una sezione dedicata ai contenuti aggiuntivi scaricabili per chi prenoterà il titolo e per chi acquisterà la Digital Deluxe Edition di Deathloop.

Tra i bonus preorder dell'ultima proprietà intellettuale degli autori di Dishonored, il PS Store neozelandese cita l'arma unica Royal Protector Machete (in esclusiva PS5), la skin Storm Rider per Colt e un oggetto speciale da equipaggiare per migliorare le statistiche generali o un'abilità specifica del proprio personaggio.

A seguire trovate i contenuti previsti per gli acquirenti della Digital Deluxe Edition di Deathloop:

Arma Unica - Transtar Trencher (esclusiva PS5)

Arma Unica - Eat The Rich Tribunal

Arma Unica - .44 Karat Fourpounder

Skin personaggio - 'Party Crasher' Colt

Skin personaggio - 'Sharp Shooter' Julianna

Due oggetti speciali per migliorare le statistiche del personaggio

Selezione di brani della Colonna Sonora Originale

Nell'attesa di ricevere la conferma ufficiale di Bethesda, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere lo speciale su gameplay campagna e multiplayer di Deathloop.