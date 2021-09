Deathloop è una esclusiva PlayStation 5 oppure no?

Manca poco al lancio di Deathloop ma sono in molti a chiedersi se il gioco di Arkane Studios (pubblicato da Bethesda, ora di proprietà di Microsoft) sia esclusiva PlayStation 5 o se il gioco arriverà anche su altre piattaforme.

Deathloop è quella che in gergo viene comunemente chiamata una "Console Exclusive", in questo caso una "PS5 Console Exclusive", questo vuol dire che il gioco sarà disponibile in formato console esclusivamente su PlayStation 5, tuttavia Deathloop uscirà anche su PC lo stesso giorno, il 14 settembre.



Nonostante sia pubblicato una etichetta di proprietà di Microsoft, Deathloop non uscirà su Xbox Series X/S, questo perchè l'esclusiva PlayStation 5 era già in essere prima dell'acquisizione di Bethesda da parte della casa di Redmond e Phil Spencer ha più volte confermato e ribadito che tutti i contratti in essere non verranno modificati in alcun modo.



Deathloop è in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e le copie sono pronte per essere stampate e inviate ai rivenditori o distribuite tramite gli store digitali. Il gioco è atteso per il 14 settembre su PC e PlayStation 5 (in formato fisico e su PlayStation Store), per saperne di più sul nuovo progetto di Arkane vi rimandiamo alla nostra più recente anteprima di Deathloop.