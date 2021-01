Deathloop tra FPS, GDR ed elementi puzzle: nuovi chiarimenti da Arkane

In un'intervista concessa a GamesRadar+, il Game Director di Deathloop, Dinga Bakaba, ha offerto un chiarimento sui generi di riferimento e sull'esperienza ludica che ci attende immergendoci nelle atmosfere dell'ultimo progetto firmato dagli studi Arkane su PC e PS5.

Nel ricordare l'approccio adottato dalla sussidiaria di Bethesda nello sviluppo dei propri titoli, Bakaba fa riferimento all'esperienza di Prey e Dishonored per spiegare che "con tutti i nostri progetti, c'è sempre questa voglia di offrire un gameplay che spazia tra gli action, i GDR e le avventure. Con Deathloop, però, volevamo concentrarci di più sul modo in cui gli utenti si approcciano alla campagna. Per questo abbiamo costruito la storia come una specie di puzzle con una campagna piuttosto aperta, vi forniremo pochi indizi per venire a capo degli enigmi che vi si presenteranno".

Riallacciandosi sempre alla libertà offerta da Prey e Dishonored, il rappresentante degli studi Arkane specifica che "Deathloop è un gioco che presenta più puzzle ed enigmi rispetto ai nostri titoli passati. Ci sarà sempre una soluzione generale ai problemi, ma ogni situazione potrà essere affrontata dai giocatori con una più ampia varietà di soluzioni".

Di recente, gli autori di Arkane hanno confermato la loro volontà di sfruttare il DualSense in Deathloop per rendere ancora più immersive e realistiche le dinamiche di gameplay offerte dal titolo, il cui lancio su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PlayStation 5 è prevista per il 21 maggio 2021.