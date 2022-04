Deathloop su Game Pass? Prima sarà esclusiva PlayStation Plus Premium

La stessa fonte che ha svelato l'arrivo di nuovi giochi PlayStation in arrivo su PC ha rivelato anche un interessante dettaglio sul futuro di Deathloop, gioco targato Arkane Studios disponibile in esclusiva console su PlayStation 5 e PC Windows.

Sono in tanti a chiedersi se Deathloop uscirà anche su Xbox Series X, essendo Arkane uno studio di proprietà di Microsoft, più volte il team ha ribadito come non ci sia alcuna versione Xbox in fase di sviluppo. A quanto pare Sony e Microsoft avrebbero siglato un accordo per permettere alla casa giapponese di pubblicare Deathloop su PlayStation Plus Premium in esclusiva e solo al termine del contratto in questione il gioco arriverà sia su PlayStation Plus che su Game Pass.

Attenzione però, l'arrivo del gioco su Game Pass non apre necessariamente le porte ad una versione per console di Deathloop dal momento che il gioco è disponibile anche su PC e potrebbe essere proprio questa edizione ad essere disponibile sul servizio in abbonamento Microsoft.

Deathloop è nato come esclusiva PS5 e PC sin da prima dell'acquisizione di Zenimax e Bethesda da parte di Microsoft, la casa di Redmond ha onorato i contratti siglati, e lo stesso vale per Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks, anche se in questo caso l'esclusiva sembra essere solo temporale.