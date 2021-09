Deathloop, giocatori lamentano stuttering e cali di framerate su PC: colpa di Denuvo?

Oltre che su PlayStation 5, oggi Deathloop è stato lanciato anche su PC: purtroppo, a giudicare dalle recensione dei giocatori che si stanno moltiplicando su Steam, il lancio non è filato liscio come l'olio.

Mentre vi scriviamo la valutazione degli utenti di Deathloop viene riassunta da un modestissimo "Nella media", dal momento che il 40% delle recensioni assegnate dai primi acquirenti sono negative. Da una rapida analisi emerge che la stragrande maggioranza delle lamentele sono state causate dai problemi di ottimizzazione del nuovo gioco di Arkane Studios: a quanto pare, il framerate di Deathloop risulta essere instabile e rovinato da episodi di stuttering anche su configurazioni di alto livello con schede come NVIDIA RTX 3080, RTX 3070ti e RTX 2060. Molti utenti puntano il dito contro Denuvo, sistema anti-tamper adottato dal gioco.

"Il gioco stuttera anche sulla mia RTX 2070 a 1080p con dettagli medi", scrive un giocatore. Un altro lamenta "performance orribili" su una configurazione composta da un processore i9 10k, una NVIDIA 3080 e un SSD m.2 NVME. Le segnalazioni sono centinaia, tutte dello stesso tenore. Restiamo in attesa di una comunicazione da parte di Arkane Studios e di notizie in merito ad una patch correttiva. Intanto, se volete saperne di più sul gioco in sé, vi consigliamo di leggere la recensione di Deathloop. Sulle nostre pagine potete anche scoprire come gira Deathloop su PS5.