Deathloop: guida alle armi migliori da usare a Blackreef

Se avete iniziato da poco Deathloop e non sapete quali sono le migliori armi da utilizzare per spezzare il ciclo infinito, ecco alcuni consigli che potrebbero facilitarvi il lavoro.

Tutte le armi di Deathloop

Ecco di seguito l'elenco completo delle armi presenti in Deathloop con una breve descrizione:

l'arma corpo a corpo predefinita di Cole, grazie alla quale può eliminare silenziosamente i nemici in un solo colpo oppure farli a pezzi in combattimento LIMP-10: la prima arma che il protagonista può trovare sull'isola, ovvero una mitraglietta che può essere impugnata singolarmente o in coppia grazie al dual wielding. Non si tratta di un'arma particolarmente forte ed è efficace solo nelle prime fasi dell'avventura contro gli Eternalisti più deboli

una coppia di pistole difficile da utilizzare ma anche incredibilmente forte Heritage Gun: questo fucile può adattarsi a tutte le vostre esigenze ed essere efficace a corto raggio come un fucile a pompa oppure trasformarsi in un letale fucile di precisione per colpire i bersagli più distanti

Armi migliori di Deathloop

Prima di procedere con i consigli sulle armi migliori va fatta una precisazione. In Deathloop esistono più varianti della stessa arma: più è rara la bocca da fuoco migliore è la sua efficacia in battaglia a causa della presenza di un maggior numero di slot per le piastrine, mod che alterano i parametri dell'arma e, se combinati nel modo giusto, la rendono inarrestabile. Fatta questa doverosa premessa, le migliori armi sono tendenzialmente due: Vopat Trencher e Rapier. Il primo è ottimo per chi vuole affrontare i nemici nella maniera più frenetica possibile, poiché a breve distanza i pallettoni di questo shotgun possono mandare al tappeto qualsiasi Eternalista. Il Rapier, invece, è un'arma versatile che riesce a dare il meglio a medio e lungo raggio e potrebbe tornarvi utile persino per mandare all'altro mondo i Visionari.

