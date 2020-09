Deathloop: l'immersive sim di Arkane di nuovo in azione su PS5

Durante il ricco PlayStation 5 Showcase è tornato a mostrarsi anche Deathloop, nuovo promettente immersive sim targato Arkane Studios (Dishonored, Prey).

La presentazione ci ha consentito di vedere nuovamente il gioco in azione su PlayStation 5, console sulla quale verrà lanciato in esclusiva temporale. Deathloop, ricordiamo, ci condurrà sull'isola senza legge di Blackreef, dove due esperti assassini, Colt e Aleksis Dorsey - entrambi giocabili - conducono una lotta eterna che si rinnova ogni giorno a causa di un loop temporale. Il primo vuole spezzarlo, la seconda, auto-proclamatisi Alpha Wolf, intende invece preservarlo a tutti i costi. Il filmato, non a caso, ha rappresentato un'ottima occasione per dare uno sguardo ai differenti poteri utilizzabili dai due personaggi.

Deathloop, ricordiamo, verrà lanciato su PC e in esclusiva temporale console su PS5. La pubblicazione era inizialmente prevista per la fine di quest'anno, ma in tempi recenti Bethesda e Arkane Studios hanno optato per un rinvio al secondo trimestre del 2021. È inoltre stato confermato che il gioco sfrutterà a dovere dalle caratteristiche distintive del DualSense di PS5.