Deathloop sarebbe stato 'impossibile' su old-gen: parla Arkane

Deathloop così come lo conosciamo ora non sarebbe mai potuto esistere sulle console di vecchia generazione: a spiegarlo è il game director Dinga Bakaba, che evidenzia come il gioco poggi le sue basi su grandi ambizioni ludiche e concettuali che potevano essere espresse al meglio solo sui sistemi next-gen come PS5.

Bakaba ha ammesso candidamente nel corso di un'intervista che sistemi quali PS4 e Xbox One non sarebbero stati in grado di far funzionare il nuovo titolo firmato Arkane Studios nella maniera in cui è stato concepito: "Non credo che il gioco sarebbe stato molto ambizioso se non ci fossimo spostati su next-gen", ha spiegato il game director aggiungendo che questo passaggio ha evitato di scendere a compromessi quali dover ridurre le dimensioni della mappa e velocizzato il processo di ottimizzazione. Su PC e PS5, sistemi sui quali Deathloop farà il suo debutto il prossimo settembre, è stato quindi possibile raggiungere tutti gli obiettivi prefissati in fase di sviluppo.

A sostenere le sue parole c'è l'art director Sebastien Mitton, che sottolinea come lavorare su PS5 abbia consentito agli sviluppatori di creare ambienti "più grandi di Dishonored 2". Del resto Arkane con Deathloop vuole creare un grande gioco, ed è così fiduciosa sulla buona riuscita del prodotto da non temere neanche eventuali basse vendite. In attesa di mettere le mani sul gioco a settembre potete leggere la nostra anteprima di Deathloop.