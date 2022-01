Tra Deathloop, It Takes Two e Forza Horizon 5: le nomination dei GDC Awards 2021

A circa due mesi dall'inaugurazione della ventiduesima edizione della Game Developers Conference, sono stati comunicati i giochi candidati a vincere un premio nelle nove categorie previste dall'evento videoludico.

Tra i titoli che hanno conquistato il maggior numero di nomination troviamo It Take Two, già eletto Gioco dell'Anno ai Game Awards, e Forza Horizon 5, ultimo esponente dell'acclamata serie racing di Microsoft. Il gioco che si è aggiudicato più nomination in assoluto è però Deathloop, l'innovativo action game firmato Arkane Studios che compete nelle seguenti categorie: Best Audio, Best Design, Best Narrative, Best Visual Art, Innovation Award, e Game of the Year. Di seguito la lista completa dei candidati:

Best Audio

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Marvel's Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Best Debut

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

Sable (Shedworks / Raw Fury)

Best Design

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Innovation Award

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Best Narrative

Marvel's Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Social Impact Award

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games / Skybound Games)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji)

Best Technology

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment) Hitman 3 (IO Interactive)

Best Visual Art

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Game of the Year

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Resident Evil Village (Capcom)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Escluso dalla selezione ai TGA 2021, Forza Horizon 5 è invece incluso nella lista dei candidati per il premio di Gioco dell'Anno ai GDC Awards 2021. Interessante anche la presenza in questa categoria di Inscryption, il card game che ha venduto oltre 1 milione di copie realizzato dall'autore di Pony Island.