Deathloop: il PvP e Julianna Blake al centro del nuovo video approfondimento di Arkane

Nel corso del QuakeCon 2021, Bethesda ha concesso spazio anche a Deathloop, la nuova intrigante produzione targata Arkane Lyon. La software house francese, pur essendo parte degli Xbox Game Studios, si prepara a pubblicare a settembre il titolo su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

In compagnia degli autori dell'action in prima persona, possiamo scoprire nuovi retroscena sul personaggio di Julianna Blake, volto che ad oggi rimane piuttosto enigmatico agli occhi dei giocatori. Sappiamo che la letale assassina invaderà spesso e volentieri il nostro Colt durante le sue scorribande, dando vita ad un vero e proprio PvP in caso si tratti di un giocatore in carne ed ossa (in caso contrario Julianna verrà controllata dalla CPU). Tuttavia, non sappiamo il motivo che la spinge a perseguitare Colt.

Il narrative director di Arkane ci spiega che tutto ci sarà più chiaro quando intraprenderemo le prime fasi di gioco, in cui verrà spiegato cosa c'è in comune tra i due protagonisti di Deathloop. Lo studio specifica inoltre che, pur essendo basato sugli scherzi, sulla leggerezza e le battute, il rapporto tra Colt e Julianna nasconde qualcosa di più profondo e stratificato. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al lungo filmato che trovate in apertura.

Ricordiamo che Deathloop sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 14 settembre. Il gioco è recentemente entrato in fase Gold e non ci saranno dunque più rinvii. L'esclusiva console detenuta da Sony durerà per un anno intero dalla release originale, ed è probabile che il titolo possa raggiungere i lidi Microsoft a partire dalla fine del 2022.