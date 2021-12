Deathloop, Metroid e Returnal tra i giochi del 2021 preferiti dal team Naughty Dog

Non solo duro lavoro, i ragazzi di Naughty Dog hanno trovato nel 2021 anche il tempo libero per giocare a qualche videogioco e in un post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia il team approfitta per svelare quelli che sono stati i loro giochi preferiti dell'anno che sta per terminare.

Ad esempio il Vice Presidente Christian Gyrling adora Bugsnax, titolo che ha potuto giocare con piacere insieme alla figlia di 7 anni, Deathloop è invece il gioco preferito del Game Director Matthew Gallant, del Development Director Wylon Brinck e del Game Director Kurt Margenau, tutti e tre hanno apprezzato il "tocco di Arkane" e lo stile della produzione.

Il Game Director Anthony Newman apprezza invece Fortnite Capitolo 3 mentre il QA Director Patrick Goss ammette di essere stato conquistato da Frostpunk a causa dell'ambientazione e delle meccaniche da city builder. La Character Art Director Ashley Swidowski ha giocato molto con The Dark Pictures Anthology House of Ashes, altre figure dello studio citano inoltre Inscryption, It Takes Two (vincitore del premio di miglio gioco del 2021 ai The Game Awards), Metroid Dread e Returnal.

Gusti piuttosto variegati per il team di Naughty Dog, lo studio approfitta dell'occasione per fare gli auguri di buon anno nuovo ai giocatori, rimandando al 2022 per interessanti novità. Neil Drukmann sta lavorando ad un gioco misterioso... ne sapremo di più il prossimo anno?