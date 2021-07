Deathloop: non potrete creare dei salvataggi, ma Colt avrà un asso nella manica

Gli sviluppatori di Arkane Lyon hanno recentemente intrattenuto con i propri fan una sessione di domande e risposte su Reddit, dove hanno soddisfatto le curiosità più disparate. Tra i tanti dettagli emersi in merito alla nuova esclusiva console temporale per PS5, ne figura anche uno relativo al sistema di salvataggi.

Quanti salvataggi "strategici" avete creato in Dishonored e Prey prima di una sezione ostica o di una decisione importante? Tantissimi, probabilmente. Ebbene, sappiate che in Deathloop non potrete farlo: l'avventura ciclica di Colt e Julianna presenterà un singolo file di salvataggio, che continuerà a sovrascriversi ad ogni vostro passo, senza mai offrirvi la possibilità di creare dei punti di ripartenza personalizzato. Dopotutto agirete in un loop temporale (dotato di una componente multigiocatore, per giunta), e non avrebbe alcun senso ripetere delle parti di gioco.

La decisione è stata spiegata nel dettaglio dai ragazzi di Arkane: "C'è un unico salvataggio. Averne più di uno non sarebbe stato utile in un contesto che prevede un'unica giornata in loop. Se volete provare qualcosa di differente, cominciate un nuovo giorno. Il giocatore non può salvare durante una missione (nessun abuso dei salvataggi, quindi) sia a causa della componente multiplayer, sia perché morire fa parte dell'esperienza. Non vogliamo che i giocatori evitino una parte essenziale del DNA di Deathloop".

Non temete tuttavia, Deathloop vi lascerà alla completa mercé del destino. Arkane ha dichiarato: "In ogni caso, non lasceremo i giocatori con le mani vuote. Colt ha un'abilità speciale chiamata Reprise, che gli consentirà di evitare la morte (più o meno)". Non vediamo l'ora di scoprire l'impatto di quest'abilità sul gameplay: Deathloop verrà lanciato il 14 settembre su PS5 e PC, anche in Edizione Digital Deluxe.