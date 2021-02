Deathloop: nuovi dettagli da Arkane, alcuni poteri sono stati presi dalla serie Dishonored

In occasione del panel IGN Fan Fest dedicato a Deathloop gli sviluppatori di Arkane hanno svelato tanti nuovi dettagli sulle meccaniche del gioco soffermandosi in particolare sui vari poteri presenti, alcuni dei quali direttamente ripresi da Dishonored.

Il Game Director di Deathloop, Dinga Bakaba, ha infatti spiegato che "per quanto volessimo fare qualcosa di molto originale con questo gioco, volevamo anche mantenere un po' di familiarità". Per questo motivo, continua "abbiamo deciso di riprendere alcuni poteri che abbiamo usato nella serie Dishonored. Penso che questo farà sentire i giocatori a casa. Poi ci sono colpi di scena e modifiche. Credo che sia un buon riassunto dei principali strumenti in mano ai giocatori".

Babaka ha poi fornito alcuni altri dettagli: "I Trinket sono piccoli pezzi di metallo intrisi del potere dell'anomalia che sta causando il loop temporale. Equipaggiando questi oggetti potrete modificare le proprietà delle armi. Inoltre alcuni Trinket permettono di modificare il proprio personaggio, quindi sarete in grado di saltare più in alto, correre più velocemente, rigenerare la salute e cose del genere". Gli oggetti più potenti e rari del gioco sono però le Slab. "Non c'è nemmeno una Slab per Visionario" ha riferito Babaka, "La maggior parte dei Visionari ha una propria Slab e l'unico modo per ottenerle è sconfiggerne uno". Queste Slab consentiranno di ottenere poteri ancora più potenti, utili in certi casi a risolvere l'enigma e ad uccidere tutti i nemici (gli otto Visionari) in un unico ciclo.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che nella serata di ieri durante lo State of Play è stato presentato un nuovo trailer di Deathloop.