Deathloop: il nuovo gioco dei creatori di Dishonored sarà all'E3 2020

l'annuncio di Deathloop è stato uno dei momenti più alti della conferenza di Bethesda all'E3 di giugno 2019. L'attenzione dei videogiocatori e della stampa di settore è stata catturata non solo dall'importanza di nomi coinvolti - al timone ci sono i ragazzi di Arkane Lyon, già responsabili di Dishonored - ma anche per l'interessante concept.

Di Deathloop non si hanno notizie da allora, ma durante una recente chiacchierata con Kinda Funny, Pete Hines di Bethesda ha assicurato che i lavori stanno procedendo bene (esattamente come quelli su Ghostwire Tokyo, altro gioco annunciato alla fiera losangelina) e che tornerà a mostrarsi all'E3 2020 (e forse anche prima)! "Posso dire con una certa sicurezza che ne saprete molto di più all'E3. Potrebbe esserci anche qualcos'altro fino ad allora, chi può dirlo". Ha poi continuato: "Credo che vi piacerà. Stanno facendo delle cose davvero belle, da una parte risulta molto familiare, dall'altra sembra qualcosa di differente".

Di Deathloop sappiamo ancora molto poco, ma è stato chiarito che presenterà i marchi di fabbrica dello studio, ovvero un level design curato e la libertà di approccio. La storia ci condurrà sull'isola senza legge di Blackreef, dove due esperti assassini sono impegnati in una lotta resa eterna da un ciclo inarrestabile di morte e resurrezione. Tutto ciò che sappiamo l'abbiamo raccolto nell'anteprima di Deathloop.

Per quanto riguarda l'E3 2020, nonostante le preoccupazioni per l'epidemia di Coronavirus che ha già portato alla cancellazione di GDC 2020 e SXSW 2020, gli organizzatori hanno fatto sapere di essere attivamente impegnati nei preparativi, che non hanno subito cambiamenti.