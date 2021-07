Deathloop occuperà uno spazio sorprendentemente ridotto su PS5

Sembra che i sistemi di compressione dei dati next-gen stiano cominciando a dare i loro frutti, quantomeno a giudicare dalle informazioni che ci giungono dal PlayStation Store in merito a Deathloop, nuova opera di Arkane Studios destinata ad arrivare su PC e in esclusiva temporale console su PS5 il prossimo 14 settembre.

Come si evince dal database di ProsperoPatches.com, portale che raccoglie e condivide pubblicamente le informazioni relative alle dimensioni dei giochi listati nel PlayStation Store, Deathloop peserà appena 16,1 GB, una dimensione decisamente ridotta, specialmente se rapportata alle altre produzioni tripla A giunte su PlayStation 5 in tempi recenti: giusto per fare un paio di esempi, Ratchet & Clank Rift Apart pesa 39,8 GB mentre Returnal arriva fino a 51,8 GB. Le dimensioni potrebbero aumentare da qui al lancio nel caso dovesse essere pubblicata un patch al day one, ma a meno di grossi stravolgimenti i giocatori non dovrebbero riscontrare molte difficoltà nel trovargli uno spazio sull'SSD di PlayStation 5, che offre un totale di 667 GB disponibili all'uso.

Deathloop, per chi non lo sapesse, è un nuovo immersive sim di Arkane Studios che catapulterà i videogiocatori sull'isola senza legge di Blackreef, dove due esperti assassini, Colt e Aleksis Dorsey, conducono una lotta eterna che si rinnova ogni giorno a causa di un loop temporale. Il primo vuole spezzarlo, la seconda, auto-proclamatisi Alpha Wolf, intende invece preservarlo a tutti i costi. Si tratta di un progetto esclusivamente next-gen, che secondo Arkane sarebbe stato impossibile da realizzare su PlayStation 4.