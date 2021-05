Deathloop, oggi protagonista sul canale Twitch di Everyeye: parliamo del gioco PC e PS5

Gli sviluppatori di Arkane Studios, supportati anche dal team di Wolfenstein, sono ormai da tempo al lavoro su di una nuova produzione, a base di assassinii e loop temporali.

Originariamente atteso per il mese di maggio, il recente rinvio di Deathloop ha spostato il debutto della produzione ad una data più tarda, con il mese di settembre 2021 ora designato come nuova finestra di lancio per la produzione. Presso la software house - ora parte degli Xbox Game Studios - procedono dunque i lavori volti a dare forma e a rifinire l'esperienza che vedrà l'utenza vestire i panni di abili assassini. Per sferrare i propri assalti a cavallo tra le linee temporali, gli utenti PlayStation 5 e PC, uniche piattaforme che supporteranno Deathloop, dovranno dunque attendere sino al prossimo 14 settembre.

Per addolcire l'attesa, la redazione di Everyeye ha deciso di organizzare un appuntamento speciale, in cui discutere delle caratteristiche e delle dinamiche che caratterizzeranno il gioco Arkane. Nel corso della giornata odierna, mercoledì 19 maggio, il Canale Twitch di Everyeye ospiterà dunque una diretta interamente dedicata a Deathloop: la live avrà inizio alle ore 15:30 in punto! Nel darvi appuntamento, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore. Così facendo, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione.