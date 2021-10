Deathloop, ecco la prima grande patch: ray tracing migliore su PS5, DLSS su PC

Ad un mese esatto dal suo lancio, avvenuto su lo scorso 14 settembre, Deathloop ha ricevuto la prima grande patch della sua storia. L’aggiornamento di gioco 1, che pesa 5 GB su PS5 e 11 GB su PC, migliora diversi aspetti dell’esperienza di gioco, potenzia l'aspetto tecnico e risolve numerosi bug. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Tra le modifiche più importanti per PlayStation 5 segnaliamo l'aggiunta di una schermata di calibrazione per HDR e il miglioramento delle performance e della stabilità in ray tracing. Su PC, invece, poniamo l'accento sull'aggiunta del supporto Nvidia DLSS, del supporto per l’audio del controller Sony DualSense e delle impostazioni per la qualità della nebbia. A seguire potete trovare il changelog completo.

PlayStation 5 (5 GB)

Aggiunta schermata di calibrazione HDR alle opzioni;

Migliorate prestazioni e stabilità quando il ray tracing è attivo;

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG;

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo);

Migliorati i contenuti dei sistemi di attività e aiuto di gioco PS5;

Migliorate le vibrazioni del controller DualSense;

Migliorata la qualità del mix audio;

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d’artificio per Colt e Julianna;

Corretti problemi di sblocco dei trofei “Ops!” e “Sfilata di morte”;

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva “No” nella schermata di conferma;

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un’impresa usando Rovina come Julianna;

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti;

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna;

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente i trofei per Colt;

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt;

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l’input non viene più ignorato sporadicamente).

PC (11 GB)

Corretti problemi che causavano cali di framerate e incertezze nel movimento della visuale;

Aggiunto il supporto per Nvidia DLSS;

Aggiunto il supporto per l’audio del controller Sony DualSense;

Aggiunto un indicatore di scarsa qualità della connessione nella parte in alto a destra dello schermo (assomiglia a un tachimetro con un punto esclamativo);

Migliorate prestazioni e stabilità, soprattutto per il ray tracing è attivo;

Migliorati percorsi e reazioni dei PNG;

Migliorata la qualità del mix audio;

Corretti comportamenti di mine laser, torrette e fuochi d’artificio per Colt e Julianna;

Corretto un problema con la rotellina del mouse. L’uso della rotellina del mouse per passare da un’arma all’altra ora funziona correttamente e non causerà l’abbandono delle armi;

Corretti problemi di sblocco degli obiettivi “Ops!” e “Sfilata di morte”;

Corretto un problema che comportava il ripristino dei progressi di Colt anche se il giocatore sceglieva “No” nella schermata di conferma;

Corretto un problema di crash quando il giocatore sblocca un’impresa usando Rovina come Julianna;

Corrette le reazioni di Aleksis Dorsey in modo che sia più semplice identificarlo tra i suoi ospiti;

Corretto un problema che causava glitch nelle uccisioni nei panni di Julianna;

Le azioni di Julianna non sbloccano più direttamente gli obiettivi per Colt;

I giocatori che usano Julianna non sentiranno più conversazioni via radio destinate a Colt;

Corretto un problema relativo a quando si sbircia (l’input non viene più ignorato sporadicamente).

Ci state giocando? Se avete ancora dei dubbi sull'acquisto, potete fugarli leggendo la nostra recensione di Deathloop