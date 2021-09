Deathloop, il vostro PC ce la fa? Svelati i requisiti di sistema ufficiali

A pochi giorni dal lancio fissato per il 14 settembre, Bethesda e Arkane Studios hanno svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Deathloop e tanti altri dettagli di natura tecnica. Scopriamoli assieme!

La natura next-gen di Deathloop si rispecchia nei requisiti di sistema, che anche nella loro versione minima potrebbero creare qualche grattacapo ai giocatori in possesso di configurazioni con qualche annetto sulle spalle o poco performanti. Giudicate voi stessi:

Requisiti Ultra 4K: 4K/60 fps con Impostazione Ultra

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i9-10900K a 3,70 GHz o AMD Ryzen 7 3800XT

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia RTX 3080 (10 GB) o AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Requisiti Consigliati 1080p/60 fps con Impostazione Alta

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i7-9700K a 3,60 GHz o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia RTX 2060 (6 GB) o AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (SSD)

Requisiti Minimi 1080p/30fps con Impostazione Bassa

SO: Windows 10 64-bit versione 1909 o superiore

Processore: Intel Core i5-8400 a 2,80 GHz o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Spazio su disco: 30 GB di spazio disponibile (HDD)

Gli sviluppatori del nuovo immersive sim ne hanno approfittato per svelare anche numerose altre informazioni tecniche, confermando il supporto alle risoluzione ultrawide, il supporto ad AMD FidelityFX Super Resolution e la possibilità di regolare in campo visivo (FOV) in una forbice compresa tra i 60 e 100 gradi. I giocatori potranno tarare l'esperienza visiva intervenendo su un ampio spettro di parametri grafici, ossia: Dettagli texture, Dettagli modello, Dettagli ombre, Qualità acqua, Dettagli terreno, Dettagli decalcomanie, Occlusione ambientale, Ombre del sole, Post-process anti-aliasing, Nitidezza TWAA, Post-processing nitidezza, Sfocatura di movimento, Bloom (sì/no), Profondità di campo (sì/no), Lens flare (sì/no) e Raggi di sole (sì/no). Saranno anche liberi di scegliere la lingua dell’audio e dei sottotitoli in modo indipendente, oltre che la dimensione dei sottotitoli (piccola/media/grande) e quando visualizzarli (nessuno/dialoghi principali/tutti i dialoghi).

Deathloop, ricordiamo, verrà lanciato il 14 settembre anche su PlayStation 5, in esclusiva temporale console. Il pre-caricamento su PC prenderà il via alle 19:00 del 12 settembre, mentre su PS5 inizierà 48 ore prima del lancio, che avverrà alla mezzanotte.