Deathloop su PC e PS5: Arkane descrive il sistema dei Loop Temporali

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di Official PlayStation Magazine UK, il Game Director di Deathloop, Dinga Bakaba, ha descritto alcuni degli elementi su cui si baserà il sistema dei Loop Temporali dell'ambizioso sparatutto in salsa ruolistica e stealth degli studi Arkane che debutterà su PC e PS5 a maggio.

Nel corso dell'intervista concessa a OPM UK, l'alto esponente della software house interna a Bethesda che ha dato forma all'esperienza di Dishonored e Prey ha specificato come "questi loop temporali saranno un processo imperfetto e 'sporco', con precise limitazioni che gli utenti più esperti saranno in grado di prevedere. Ogni ciclo fornirà obiettivi diversi, ma la maggior parte di questi obiettivi avrà un suo livello di prevedibilità".

Il sistema dei Loop Temporali escogitato dagli studi Arkane produrrà quindi delle incongruenze in base alle azioni compiute dai giocatori, come rivela lo stesso Bakaba fornendo diversi esempi: a detta del direttore di Deathloop, se in un ciclo temporale si decide abbattere un nemico sorprendendolo alle spalle con una pistola, nei cicli temporali successivi questa azione produrrà una sensazione di dèjà vu nel nemico che lo spingerà a controllare il punto della mappa precedentemente occupato dal nostro alter-ego per abbatterlo.

Nelle intenzioni di Arkane, saranno proprio questi "sottili collegamenti" tra loop temporali a infondere originalità all'esperienza ludica, sia nelle fasi iniziali che in quelle più avanzate dell'avventura. Tali collegamenti saranno determinati da un qualche tipo di "forza misteriosa", spiega Bakaba nell'affermare come "a causa di questa 'cosa' ci sarà una certa progressione nel gioco, ma non lo trasformerà in un roguelike. Ci saranno poteri, vantaggi, armi e abilità da sbloccare, un vero e proprio arsenale da poter allestire". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile dal 21 maggio su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PlayStation 5.