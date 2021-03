Deathloop per PC e PS5 avrà dei sequel? Arkane torna a parla del suo action game

Si avvicina sempre più l'atteso momento di Deathloop, il nuovo intrigante action game sviluppato dalla casa francese di Arkane Studios, già autori di immersive sim come Dishonored e Prey.

Gli sviluppatori stanno condividendo in questi giorni diverse informazioni riguardo al progetto, e dopo aver ricevuto conferma del supporto ai 4K/60fps su PS5 con HDR e Ray Tracing, ecco che il game director Dinga Bakaba ci fornisce qualche indicazione riguardo alle possibilità di vedere un eventuale seguito della nuova IP di Arkane.

Stando alle parole dell'autore, difficilmente ci sarà un secondo capitolo vero e proprio di Deathloop, ma l'universo creato per questa nuova avventura potrebbe essere riutilizzato in futuro dal team di sviluppo per dei progetti paralleli:

"Ci sono sempre storie nuove da raccontare, ma allo stesso tempo il gioco è stato concepito come una cosa a sé stante", le dichiarazioni di Bakaba in occasione di un'intervista concessa ai microfoni di Press Start. "Dal momento che il tema è quello dell'andare avanti, penso che sia giusto che si tratti di qualcosa che ha un inizio e una fine con questa storia. Potremmo voler esplorare le cose in futuro, ma la storia non finisce con un cliffhanger."



Deathloop è atteso al lancio il 21 maggio su PC ed in esclusiva console su PlayStation 5. Al netto dell'acquisizione che ha portato Arkane e tutti gli altri studi di Bethesda sotto l'ala protettrice di Microsoft, gli sviluppatori hanno confermato che non stanno lavorando ad una versione Xbox Series X|S del gioco. Se siete curiosi di saperne di più riguardo al titolo, vi raccomandiamo la lettura della nostra nuova intervista ad Arkane Studios riguardo a Deathloop, nel corso della quale sono state approfondite tutte le caratteristiche cruciali della produzione.