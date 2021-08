Deathloop possibile solo su next-gen, avrà un mondo più denso di Dishonored 2

Intervistati in occasione della pubblicazione del nuovo numero di PLAY Magazine, i talentuosi ragazzi di Arkane Studios sono tornati a discutere di Deathloop, titolo in arrivo a settembre su PC e PlayStation 5.

Molti avrebbero voluto che Deathloop arrivasse anche su console di vecchia generazione ma è stata la stessa software house d'Oltralpe a spiegare i motivi per cui la next-gen si è rivelata sin dall'inizio l'unica scelta disponibile.

Stando a quanto affermato da Arkane Studios, Deathloop avrebbe dovuto rinunciare alla sua ambizione se fosse stato portato su PS4, soprattutto in termini di tagli e di level design: "Non penso che saremmo stati in grado di preservare il livello di ambizione di questo gioco se non fosse stato per la next-gen", ha dichiarato il game director Dinga Bakaba. "Ti si spezza sempre il cuore quando arrivi alla fine di un progetto e devi ottimizzare le cose, e sei costretto a dividere la tua mappa e devi giustificare il fatto che sia in due parti".

Bakaba ha poi aggiunto che l'hardware di PlayStation 5 ha rappresentato una vera "boccata d'aria fresca" dal punto di vista dello sviluppo, e che grazie alle potenzialità della console è stato possibile dare vita ad un mondo di gioco più grande e denso rispetto a quello di Dishonored 2.

Ricordiamo che Deathloop sarà pubblicato il 14 settembre su PC e PlayStation 5. Il periodo di esclusività console detenuta da Sony è di un anno esatto, ed è possibile che il titolo arrivi anche su Xbox Series X|S a partire dal 14 settembre del 2022. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Arkane, vi rimandiamoa alla nostra Anteprima di Deathloop.