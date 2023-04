Deathloop preferito a Dishonored 3: doveva essere un 'gioco minore', dice Arkane

In principio Deathloop doveva essere un progetto molto più piccolo e meno ambizioso rispetto a ciò che si è poi dimostrato una volta disponibile sul mercato: a rivelarlo è Arkane Studios, che aggiunge lo studio abbia scelto di concentrarsi su questo gioco anziché sviluppare Dishonored 3.

Parlando ai microfoni di RockPaperShotgun, il co-fondatore di Arkane, Raphael Colantonio, ha rivelato che il team non aveva intenzione di mettersi a lavorare su un nuovo Dishonored preferendo invece concentrare i propri sforzi su "un gioco più piccolo" comprensivo di multiplayer, microtransazioni ed elementi roguelike. Da quest'obiettivo è dunque nato Deathloop, che tuttavia "con il passare degli anni è diventato una roba grossa", rivela Colantonio aggiungendo inoltre che "probabilmente è venuto a costare esattamente quanto sarebbe servito per realizzare Dishonored 3, ma inizialmente non doveva essere così".

Il co-fondatore spiega che, con Deathloop, l'obiettivo di Arkane era prendere dimestichezza con i giochi multiplayer, un concept che sarà tra l'altro alla base del loro prossimo progetto, Redfall, in arrivo su PC e Xbox Series X/S il prossimo 2 maggio. In ogni caso, nonostante si sia radicalmente evoluto in fase di sviluppo rispetto ai piani iniziali, Deathloop ha superato i 5 milioni di giocatori rivelandosi un successo per Arkane. Alla fine del 2022 si sono diffuse voci su un possibile Deathloop 2 in sviluppo, che tuttavia per adesso non hanno trovato conferma.