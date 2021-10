Deathloop premiato da EDGE, Kena non va oltre la sufficienza

Altro mese, altri voti dalla nota rivista britannica EDGE, che nel numero 364 relativo ad ottobre 2021 recensisce diversi titoli di punta usciti durante le scorse settimane. Ed è in particolare Deathloop a distinguersi molto positivamente tra gli ultimi 12 giochi esaminati dalla testata.

L'opera firmata Arkane Studios viene infatti premiata dalla redazione inglese con un eccellente 9, dimostrando quindi di essere rimasti molto colpiti dal concept ideato dallo studio francese per il loro ultimo titolo. A tal proposito la nostra recensione di Deathloop vi permetterà di cogliere ancora meglio tutte le qualità del gioco. Viceversa, Kena Bridge of Spirits non è riuscito a convincere EDGE, che assegna 6 al lavoro svolto da Ember Lab. Nonostante il voto non stratosferico, ricordiamo comunque che Kena Bridge of Spirits ha ricevuto recensioni entusiaste da parte della critica internazionale, che tende a considerarlo uno dei progetti più interessanti del 2021.

Tra le altre produzioni esaminate dalla rivista, sia Tales of Arise che WarioWare: Get It Together si portano a casa un onorevole 8, mentre Life is Strange True Colours prende un 7. Ecco di seguito tutte le valutazioni assegnate da EDGE:

Deathloop - 9

Jett: The Far Shore - 8

Sable - 7

Kena: Bridge of Spirits - 6

Life is Strange: True Colours - 7

Tales of Arise - 8

The Artful Escape - 7

Eastward - 7

Bonfire Peaks - 9

Lake - 6

WarioWare: Get It Together - 8

Lost in Random - 6

