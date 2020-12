Deathloop si prepara a sfruttare il DualSense su PS5: tutti i dettagli in video!

Originariamente atteso su PlayStation 5 sin dal Day One della console di nuova generazione, Deathloop ha invece infine deciso di farsi attendere e vedrà la luce sull'hardware solamente il prossimo anno.

L'apertura ufficiale dei preordini di Deathloop ha infatti fissato al 21 maggio 2021 l'appuntamento col peculiare shooter di casa Arkane. Per l'occasione, il team di autori della serie Dishonored e dell'ultimo Prey ne ha approfittato per offrire al pubblico alcuni dettagli aggiuntivi sulla produzione. In particolare, nel discorrere della versione PlayStation 5 di Deathloop, la software house ha sottolineato che la produzione farà un ampio utilizzo delle funzionalità del DualSense.



Dall'intenzione di replicare particolari effetti grazie ai grilletti adattivi alle potenzialità del feedback aptico, gli sviluppatori di Arkane hanno presentato alla platea videoludica dettagli molto interessanti. Per offrirvi ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Cosa ve ne pare, siete curiosi di poter testare con mano il nuovo Deathloop?

In attesa di poter testare con mano i risultati degli sforzi di Arkane la prossima primavera, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco speciale legato a DualSense e line-up PlayStation 5.