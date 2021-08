Deathloop è pronto: Arkane celebra la fase Gold dello sparatutto su PC e PS5

Con l'interesse del pubblico alimentato dalle parole sulla natura nextgen di Deathloop e sulla ricchezza di contenuti rispetto a Dishonored 2, gli studi Arkane riguadagnano i social per annunciare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold del loro sparatutto ruolistico in arrivo tra poche settimane su PC e PS5.

La nuova proprietà intellettuale che il team di Arkane Lyon si appresta a tenere a battesimo su PC e in esclusiva console (temporale) su PlayStation 5 promette di essere un concentrato di esperienze ludiche che, partendo proprio da Dishonored, si dipaneranno in una narrazione ispirata alla serie di 007.

Il singolare artwork proposto dalla sussidiaria transalpina di Bethesda per celebrare la fase Gold, se visto in quest'ottica, non è che un riflesso dell'impegno creativo profuso dagli autori di Arkane per infondere originalità al proprio titolo.

I loop temporali da esplorare in compagnia di Colt si apriranno ufficialmente il 14 settembre, in coincidenza dell'uscita di Deathloop su PC e sulla console nextgen di Sony. Se avete amato alla follia la serie di Dishonored e siete incuriositi dall'offerta ludica, narrativa e artistica della nuova IP degli studi Arkane, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere lo speciale su Deathloop tra gameplay sparatorie e indagini.