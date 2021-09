Deathloop per PS4 compare sul PlayStation Store ma è solo un errore

Deathloop esce oggi su PC e in esclusiva console PlayStation 5, si tratta di un progetto next-gen non disponibile su PS4 eppure il PlayStation Store elenca anche la console old-gen tra le piattaforme compatibili ma si tratta di un semplice errore.

Come evidenziato da Chandler Wood (editor di PlayStation LifeStyle), attualmente sul PlayStation Store è possibile acquistare Deathloop Standard Edition per PS5 e Deathloop Digital Deluxe Edition per PS4 e PS5, anche se come detto si tratta di errore dei curatori della pagina. Non esiste infatti una versione PS4 di Deathloop e non ci sono piani per portare il gioco di Arkane su altre piattaforme.

Errore curioso per un gioco disponibile in esclusiva console, certamente si tratta di una svista che può capitare ma speriamo che il tag PS4 venga rimosso al più presto per evitare che qualcuno acquisti un gioco che non potrà poi utilizzare, dal momento che come detto Deathloop non è assolutamente compatibile con la console old-gen di Sony.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Deathloop per PS5 ricordandovi che il gioco è disponibile da oggi in formato fisico e digitale su console e solo digitale su PC. Arkane sembra aver fatto centro con il suo nuovo titolo, un prodotto sicuramente originale e diverso dal solito.