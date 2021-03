Deathloop per PS5 in 4K e 60fps, confermato il supporto HDR e Ray-Tracing

Deathloop sta arrivando e per l'occasione la pagina del gioco sul sito ufficiale di PlayStation è stata aggiornata con alcuni dettagli tecnici che ci permettono di saperne di più su risoluzione, framerate, supporto HDR e Ray-Tracing

La pagina italiana di Deathloop su PlayStation.com riporta quanto segue: "la console PS5 dà vita alla visione artistica unica di Arkane in un modo mai visto prima, e consente ai giocatori di esplorare il meraviglioso mondo di Deathloop, ispirato agli anni 60, in uno stupefacente 4K a 60fps con HDR, Tay-Tracing e Ambient Occlusion."

Come fatto notare da Twisted Voxel però la descrizione sulla pagina internazionale è presente la dicitura "4K, 60fps with HDR, Ray-Traced Shadows and Ambient Occlusion", specificando che il Ray Tracing è legato alla gestione delle ombre, non è chiaro perchè sulla pagina italiana questo riferimento sia stato rimosso. Anche Call of Duty Black Ops Cold War utilizza lo stesso sistema di gestione delle ombre in Ray-Tracing, non si tratta dunque di una novità assoluta.

Il nuovo gioco di Arkane Studios esce il 21 maggio su PS5 (in esclusiva console) e PC, al momento Deathloop non è previsto su Xbox Series X/S e il team ha ribadito recentemente di non avere alcun piano per portare il titolo su piattaforme diverse da PlayStation 5 e Personal Computer.