Deathloop su PS5: Arkane tesse le lodi del DualSense con nuovi dettagli sul gameply

Gli sviluppatori di Arkane Lyon guardano con estremo entusiasmo all'arrivo di Deathloop su PS5 e, dalle colonne del PlayStation Blog, condividono tutta una serie di dettagli inediti sul gameplay e su come saranno in grado di migliorarlo con l'ausilio del controller DualSense.

Nel farsi promotrice del lavoro svolto dagli studi Arkane, la Senior Content Manager di Bethesda Softworks, Anne Lewis, sottolinea come ogni arma di Deathloop avrà un suo "feeling specifico" con il DualSense, con differenze tangibili (letteralmente!) nella pressione da esercitare sul grilletto al momento dello sparo o nel modo in cui bisognerà effettuare la ricarica.

Grazie al feedback aptico e ai trigger adattici del DualSense, su PlayStation 5 le differenze tra i livelli di rarità delle armi saranno rappresentati anche dalla frequenza dei malfunzionamenti, con un vero e proprio blocco di una parte della corsa offerta dal trigger utilizzato per simulare il grilletto che si inceppa. A detta di Lewis, inoltre, "mentre guarderai il tuo personaggio a schermo prendere a pugni la pistola per farla funzionare, sentirai un colpo sul controller che segnalerà lo sblocco del meccanismo dell'arma".

Tra le altre funzionalità evolute di Deathloop su PS5, la rappresentante di Bethesda cita i "profili sensoriali" del feedback aptico nelle azioni come la scivolata, la corsa, le azioni stealth o l'arrampicata, che si unisce alle differenze avvertite nella vibrazione in base alla superficie calpestata e l'utilizzo dell'altoparlante del controller nextgen per restituire un'esperienza ancora più "avvolgente" e immersiva. L'uscita di Deathloop è prevista per il 21 maggio 2021 su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di un anno) su PlayStation 5.