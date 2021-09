Deathloop per PS5 debutta al primo posto nel Regno Unito

Non sappiamo quanto effettivamente stia vendendo Deathloop sui mercati internazionali, arrivano solo oggi le prime informazioni dal Regno Unito dove il gioco di Arkane e Bethesda ha debuttato al primo posto della classifica retail.

Deathloop sembra aver riscosso un discreto successo in Gran Bretagna nella settimana di lancio, lasciandosi alle spalle Marvel's Spider-Man Miles Morales e Mario Kart 8 Deluxe. Ratchet & Clank Rift Apart torna in classifica al numero 4 con vendite in aumento del 630%, buon ritorno anche per Ghost of Tsushima Director's Cut che passa dalla posizione numero 13 al sesto posto della classifica.

Deathloop Marvel's Spider-Man Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Ratchet & Clank Rift Apart Minecraft Nintendo Switch Edition Ghost of Tsushima Director's Cut Animal Crossing New Horizons WarioWare: Get It Together! F1 2021 NBA 2K22

Cruis'n Blast di Nintendo debutta alla posizione numero 37 mentre WarioWare: Get It Together! scende alla posizione numero 8 con vendite in calo del 51%. Tales of Arise esce dalla Top 10 mentre NBA 2K22 scende al decimo posto.

Il taglio di prezzo di Nintendo Switch (la console costa ora venti sterline in meno in Gran Bretagna) ha garantito anche l'aumento delle vendite di alcuni titoli come Mario Kart 8 Deluxe che registra vendite in aumento del 10%, così come Minecraft, mentre Animal Crossing New Horizons cresce dell'11% sul mercato inglese.