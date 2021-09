Deathloop, PS5 gratis a Colt grazie a Bethesda: l'attore può finalmente giocarci!

Nel giorno dell'uscita dell'ultima produzione Arkane, Jason Kelley aveva svelato di non poter giocare a Deathloop, poiché ancora privo di una PlayStation 5, a quanto pare introvabile anche per l'interprete di Colt in persona.

Al rassegnato sfogo dell'attore, aveva fatto subito seguito un messaggio di incoraggiamento da parte di nientemeno che Pete Hines, Vice Presidente di Bethesda. Con un Tweet, il dirigente prometteva infatti a Jason Kelley che avrebbe fatto il possibile per cercare di procurargli una PlayStation 5, così da consentirgli di apprezzare in prima persona Deathloop. Ebbene, sembra proprio che alla fine Pete Hines abbia avuto la meglio sulla scarsità di scorte della console di nuova generazione!

Nel corso di una recente intervista, l'interprete di Colt ha infatti raccontato di essere stato contatto da Bethesda proprio poco tempo dopo la pubblicazione del suo messaggio sui social network. Ai microfoni di Jumpcut Play, Jason Kelley ha potuto dichiarare di avere una buona notizia da condividere con la community: "Sono appena stato informato da Bethesda che una PlayStation 5 con una copia del gioco sono in viaggio per me! Quindi sto per iniziare Deathloop, sono super emozionato!". Chissà se l'attore apprezzerà la propria performance?



Nel frattempo, Deathloop ha debuttato al primo posto nella classifica UK, proprio nella sua versione per PlayStation 5.