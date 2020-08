Deathloop PS5: i grilletti del DualSense si bloccano quando l'arma s'inceppa

Le caratteristiche uniche del DualSense di PS5 - i trigger adattivi e il feedback aptico - promettono di rivoluzionare l'approccio al gaming. Prima di saggiare con mano queste funzionalità, in ogni caso, dobbiamo accontentarci delle spiegazioni degli sviluppatori.

Anche l'esperienza di Deathloop verrà arricchita grazie al supporto a queste caratteristiche, e il Director Dinga Bakaba ci ha anche fornito un interessante esempio dell'impiego dei grilletti adattivi: "Poiché Deathloop è uno sparatutto in prima persona, abbiamo adottato diverse soluzioni per fare in modo che ogni arma offra al giocatore una sensazione diversa. Ad esempio, una delle caratteristiche che mi piace di più è che i grilletti si bloccano quando l’arma si inceppa, per offrire un feedback immediato ancora prima dell’animazione che fa capire istantaneamente e a livello fisico al giocatore che deve sistemare la sua arma".

Interessante, vero? In un'altra dichiarazione, Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital ha spiegato che i grilletti adattivi del DualSense verranno utilizzati in Gran Turismo 7 per simulare il funzionamento dell'ABS. Tornando a Deathloop, vi ricordiamo il gioco di Arkane Lyon uscirà su console in esclusiva PS5: il lancio, purtroppo, è stato recentemente rimandato alla primavera del 2021.