Deathloop su PS5 tra grafica, HDR e framerate nel video del QuakeCon 2020

I vertici di Arkane Lyon presenziano all'apertura del QuakeCon 2020 at Home per pubblicare un nuovo video di Deathloop che fornisce ulteriori dettagli sulla grafica della versione PS5 del loro sparatutto intriso di elementi stealth.

Lo sviluppatore capo Dinga Bakaba e il direttore artistico Sebastien Mitton sono saliti idealmente sul palco digitale del QuakeCon per confermare che i lavori su Deathloop procedono spediti, nonostante le ormai note problematiche legate all'emergenza Coronavirus e al ricorso allo Smart Working.

Nel filmato, i due rappresentanti degli studi Arkane confermano la loro volontà di proporre Deathloop su PS5 in 4K, con pieno supporto all'HDR per chi possiede una TV o un monitor compatibile. Gli autori della software house che ha dato forma alla serie di Dishonored promettono inoltre di fornire un'esperienza ludica "quantomai fluida", senza però specificare se nelle impostazioni grafiche della versione PlayStation 5 del titolo troverà spazio anche il setting per raggiungere (e magari anche superare) l'agognato limite dei 60 frame al secondo.

L'uscita del titolo è prevista per fine 2020 su PC e PS5 come esclusiva console temporale, con arrivo su Xbox Series X e altre piattaforme in un periodo che, presumibilmente, dovrebbe essere compreso tra i 6 e i 12 mesi dopo l'approdo sulla piattaforma nextgen di Sony. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento su Deathloop tra gameplay campagna e ispirazioni.