Deathloop su PS5: il senso di Arkane per la nextgen tra grafica e DualSense

Nel nuovo video gameplay di Deathloop, i ragazzi di Arkane Lyon tessono le lodi del controller DualSense di PS5 ed esaltano le capacità grafiche della console Sony di ultima generazione.

Il trailer confezionato dalla software house francese rimarca concetti già espressi in questi mesi dagli sviluppatori, ma li contestualizza per fornirci una visione d'insieme delle migliorie e delle funzionalità più avanzate a cui avremo accesso esplorando su PS5 la nuova dimensione sparatutto con loop temporali degli autori di Dishonored.

Giocando al titolo sulla nuova console ammiraglia di Sony, infatti, avremo l'opportunità di percepire il "feeling specifico" di ciascuna arma, con differenze sostanziali nella pressione da esercitare sul grilletto o nel modo in cui bisognerà effettuare le operazioni di ricarica. In base al livello di rarità delle armi, il feedback aptico e i trigger adattivi del DualSense restituiranno degli effetti diversi nella frequenza dei malfunzionamenti, con tanto di effetto di blocco della corsa del trigger che andrà a simulare il grilletto che si inceppa.

Il meccanismo di ogni arma verrà influenzato su PS5 anche dai profili sensoriali del feedback di azioni come la corsa, la scivolata e l'arrampicata, con vibrazioni differenziate in funzione della superficie calpestata. Anche l'altoparlante del DualSense contribuirà a migliorare l'esperienza di gioco, restituendo all'utente dei suoni e dei rumori contestuali che renderanno ancora più immersiva l'avventura.

Nel lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che l'FPS multidimensionale di Arkane Lyon è atteso al lancio per il 14 settembre su PC e in esclusiva console (temporale e della durata di almeno un anno) su PS5. Volete saperne di più su questo progetto? Sulle nostre pagine trovate lo speciale sul gameplay di Deathloop per PS5.