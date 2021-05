Deathloop oltre gli sparatutto: alla scoperta dei segreti del gameplay su PC e PS5

Abbiamo assistito ad alcune sequenze di Deathloop, la nuova esclusiva PS5 e PC che si rivela molto più di uno sparatutto: è un gioco che mescola shooter, esplorazione e investigazione, con un'anima roguelike. Vi spieghiamo come funziona il gameplay del nuovo titolo dagli autori di Dishonored

Il tempo trascorso nella nuova dimensione in salsa ruolistica e stealth degli studi Arkane ci ha restituito l'immagine di un titolo particolarmente solido, sia sotto il profilo della giocabilità che dell'atmosfera.

L'avventura narrativa confezionata dalla sussidiaria di Bethesda è infatti un concentrato delle esperienze maturate dagli autori di Dishonored e, in quanto tale, si distingue per una personalità rara che traspare in ogni aspetto dell'opera, a cominciare ovviamente dalle meccaniche sparatutto. La rappresentazione plastica degli sforzi profusi da Arkane per infondere unicità nel loro ultimo titolo è data dal sistema dei Loop Temporali su cui basano tanto la storia quanto la progressione del gameplay.

