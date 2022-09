Deathloop meglio su PS5 o Xbox Series X/S? Il videoconfronto

Lo scorso 20 settembre Deathloop è arrivato su Xbox Game Pass e PlayStation Plus. Se i giocatori Sony già conoscono dallo scorso anno l'ultima fatica di Arkane Lyon, per i possessori di Xbox Series X/S si tratta di una novità attesa e gradita, pronti a viverla senza spese aggiuntive grazie al servizio in abbonamento di Microsoft.

Ora che Deathloop è disponibile sia su PS5 che su Xbox Series X, quale versione gira meglio? A dare una risposta è IGN.com, che mette a confronto entrambe le versioni del gioco in un dettagliato video. E stando a quanto emerge dal paragone, sembra che l'opera di Arkane Lyon abbia prestazioni praticamente identiche su entrambe le piattaforme, che offrono inoltre le stesse modalità grafiche.

In modalità Qualità il gioco si mantiene fisso sui 30fps, così come 60fps sono regolari giocando in modalità Prestazioni. Il ray tracing in rare circostanze funziona meglio su PS5, ma si tratta di dettagli minimi, così come minime sono le oscillazioni tra le due edizioni che si mantengono su un piano di sostanziale parità.

Le differenze un po' più marcate si notano però giocando su una TV con supporto ai 120Hz ed al VRR: in questo caso è Xbox Series X a prevalere, offrendo 20fps in più rispetto alla controparte PlayStation. Tolto questo, comunque l'esperienza offerta da Deathloop resta la medesima, indipendentemente dalla console di riferimento.

Per ulteriori dettagli sul gioco, non perdetevi tutte le novità dell'espansione Goldenloop di Deathloop introdotte con un update gratuito.