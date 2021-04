Deathloop è stato rinviato, uscirà a settembre 2021

Deathloop non arriverà a maggio come inizialmente comunicato, Arkane ha annunciato un rinvio per il gioco, ora previsto per il 14 settembre 2021, sempre nei formati PlayStation 5 e PC Windows.

Previsto per il 21 maggio, il gioco uscirà quasi quattro mesi dopo questa data, arrivando nei negozi solamente a metà settembre. Il team ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e consegnare ai giocatori un titolo perfetto sotto ogni punto di vista, così da non deludere le altissime aspettative della community.

Non cambiano i piani di distribuzione, Deathloop uscirà in esclusiva console su PlayStation 5 e arriverà in contemporanea su PC, Deathloop non uscirà su Xbox e al momento non c'è nessuna versione in programma per la console Microsoft. Deathloop girerà in 4K e 60fps su PlayStation 5 e sfrutterà al massimo le potenzialità della piattaforma Sony e del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.



In una recente intervista Arkane ha confermato che Deathloop non avrà il New Game Plus, lo studio ha inoltre parlato di possibili sequel per Deathloop, le storie da esplorare sono certamente molte e in futuro lo studio valuterà tutte le opzioni possibili. Nel frattempo non ci resta che attendere il 14 settembre per poter giocare a Deathloop.