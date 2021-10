Deathloop già in sconto su Amazon sia per PS5 che per PC

Deathloop, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks il 14 settembre 2021, è già acquistabile ad un prezzo super scontato sia per PS5 che per PC, vediamo assieme gli sconti ed i contenuti di entrambe le versioni.

L'edizione "Exclusive" che include il gioco in formato fisico ed un esclusivo poster in metallo, è acquistabile per PS5 a 49,99 Euro (25 euro di sconto dal prezzo di listino di 74,99 euro) e per PC a 39,99 euro (20 euro di sconto dal prezzo di listino di 59,99 euro).

L'edizione più ricca di contenuti, "Deluxe Edition", ci viene invece proposta a 59,99 euro in edizione PS5 (30 euro di sconto dal prezzo di listino di 89,99 euro) e 49,99 euro per PC (30 euro di sconto dal prezzo di listino di 89,99 euro). Questa edizione include:

Gioco di base

Arma unica: Transtar Scavafossi (esclusiva PS5)

Arma unica: Tribunale Uguaglianza

Arma unica: Cannone .44 carati

Skin personaggio: Colt “Guastafeste”

Skin personaggio: Julianna “Tiratrice”

Brani selezionati dalla colonna sonora originale

Due piastrine (benefici equipaggiabili)

Di seguito i link alle offerte:

Il gioco è in arrivo nel 2022, dopo almeno un anno dalla sua uscita, anche per i possessori delle console Microsoft, incluso direttamente nel Game Pass, quindi sarà necessario solamente avere l'abbonamento attivo per poterci giocare.