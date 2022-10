Deathloop, una scottante rivelazione! Arkane conferma la teoria dei fan

Dopo il lancio su Xbox Series X|S e il debutto in servizi come PlayStation Plus Extra e Game Pass, Deathloop è ritornato sulla bocca di tutti. Merito anche del corposo aggiornamento preparato da Arkane, che ha arricchito l'immersive sim con un finale esteso che ha dato ulteriore spinta ad una teoria che serpeggiava da tempo.

È da almeno un anno, da quando il gioco è stato pubblicato su PlayStation 5 e PC, che i giocatori sono convinti dell'esistenza di un legame tra gli universi di Deathloop e Dishonored. Gli indizi a supporto di tale teoria erano già tanti e il recentissimo finale esteso del Goldenloop Update ha ulteriormente rincarato la dose.

Fin dal day one, in Deathloop sono infatti presenti alcuni asset della Dunwall Tower di Dishonored 2, delle pistole identiche a quelle maneggiate da Corvo (le tira fuori Julianna nella fasi finali dell'avventura) e una versione distorta della canzone The Drunken Whaler. Nel finale esteso è inoltre visibile un cielo di colore arancione che sembra anticipare l'avanzata del Vuoto (Void, in originale) e un ulteriore trasmissione distorta della canzone The Drunken Whaler.

Alcuni ci hanno sempre visto dei semplici omaggi ad una delle serie di maggior successo di Arkane, altri (i malpensanti) hanno invece giustificato questi indizi parlando di un riciclo di asset. Nulla di tutto ciò! Oggi pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale da parte di Bethesda: attraverso i propri canali ufficiali, la compagnia ha confermato che gli universi di Deathloop e Dishonored sono collegati! Ascoltate voi stessi nel podcast ufficiale, che abbiamo anche allegato in cima a questa notizia.