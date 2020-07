Anche Deathloop sfrutterà le peculiarità del DualSense su PS5

Sempre più team di sviluppo stanno svelando le modalità attraverso le quali sfrutteranno a proprio vantaggio le caratteristiche uniche del DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5 che implementa dei grilletti meccanici e il feedback aptico. Tra questi sembra esserci anche Arkane Studios con il suo Deathloop, particolare shooter.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di IGN, il game director Dinga Bakaba ha parlato della versione PS5 del gioco specificando come questa non si limiterà a proporre framerate e risoluzione più elevati rispetto a quanto avremmo visto sulle console dell'attuale generazione, ma includerà anche il supporto al Ray Tracing e all'effetto HDR. Passando invece al controller, pare che il team voglia sfruttare le funzionalità del DualSense per migliorare l'immersione del giocatore e fare in modo che abbia l'illusione di avere davvero un'arma da fuoco tra le mani.

Ecco le parole di Bakaba:

"Il DualSense di PS5 ha molte funzioni interessanti come il feedback aptico e i grilletti meccanici. Il nostro è un gioco in prima persona e per noi il coinvolgimento è un elemento di grande importanza. Grazie al controller si potrà avere una migliore percezione dell'arma, di come reagisce facendo fuoco o ricaricando. Credo che i giocatori apprezzeranno tutto questo."

Proprio come letto in merito al supporto del DualSense in GodFall, anche Deathloop sembra puntare molto sul dare un feedback diverso al giocatore in base all'arma impugnata.

In attesa di nuove info sul gioco, vi ricordiamo che il titolo Arkane Studios arriverà esclusivamente su PC e PlayStation 5, dal momento che si tratta di un'esclusiva console Sony. A proposito, sapevate che Deathloop girerà a 4K e 60fps su PlayStation 5?