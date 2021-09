Deathloop: tra le skin di Colt ce n'è una ispirata a Memento

Tra gli ultimi aggiornamenti del blog ufficiale PlayStation troviamo anche un approfondimento sull'estetica dei due protagonisti di Deathloop, il progetto targato Arkane in arrivo tra meno di una settimana solo su PS5 e PC.

Il lungo post pubblicato sul sito ufficiale Sony propone una lunga serie di dettagli su quello che è stato il processo di creazione dei due personaggi, i quali hanno subito nel corso del tempo una serie di modifiche soprattutto nel vestiario. Non tutte le idee prese in considerazione dal team di sviluppo sono però state scartate e alcune di esse sono state 'riciclate' per la creazione dei costumi aggiuntivi con i quali i giocatori potranno modificare l'aspetto di Colt e Juliana. Tra le varie skin, alcune delle quali sono visibili nelle immagini in calce alla notizia, ne troviamo anche una ispirata a Memento, film diretto da Christopher Nolan in cui il protagonista si tatua qualsiasi tipo di informazione sulla pelle per compensare la sua continua perdita di memoria. La skin in questione di Colt mostra infatti il personaggio a torso nudo e pieno zeppo di tatuaggi con informazioni utili su come affrontare il loop infinito. A proposito di elementi cosmetici, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per seguire i nostri consigli su come sbloccare gratis la skin "Colt Eternalista" e l'arma "Persempre" in Deathloop.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 14 settembre 2021 e sarà disponibile esclusivamente su PC e PlayStation 5.

Avete già letto il nostro provato di Deathloop a cura di Marco Mottura?