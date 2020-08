Deathloop slitta alla primavera del 2021! Arkane spiega i motivi del rinvio

Dopo aver discusso della grafica della versione PS5 di Deathloop nel corso dell'ultima edizione del QuakeCon at Home, gli studi Arkane annunciano il rinvio alla primavera del 2021 del loro ambizioso sparatutto e spiegano perchè hanno deciso di posticiparne il lancio.

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati, gli autori di Arkane Lyon spiegano che "abbiamo deciso di spostare la data di lancio di Deathloop al secondo trimestre del 2021. La nostra ambizione è quella di offrire un gioco esclusivo ed unico che vi porti in luoghi mai visti prima. Allo stesso tempo, la salute e la sicurezza di tutti i membri del team di Arkane Lyon sono la nostra massima priorità".

Riferendosi agli ormai noti problemi legati al passaggio al lavoro in remoto per via dell'emergenza Coronavirus, i rappresentanti della software house francese specificano che "mentre il lavoro da casa stava procedendo, abbiamo scoperto che per fornire questa nuova ed eccitante esperienza, con il livello qualitativo e la cura che definisce ogni gioco Arkane nell'ottica di un'esperienza nextgen, richiederà più tempo del normale. Questo tempo extra ci consentirà di dare vita al mondo di Deathloop infondendo in esso tutto il carattere e il divertimento che ci si aspetta dal nostro team".

In conseguenza di questo rinvio, quindi, la nuova finestra di lancio di Deathloop coinciderà con la primavera del 2021 su PC e in esclusiva temporale su console PlayStation, nella sua duplice versione PS4 e PS5.