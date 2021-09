Deathloop stupisce anche Famitsu: quasi un perfect score per il gioco Arkane

La nota rivista giapponese di Famitsu è recentemente uscita con il suo nuovo numero, all'interno del quale figurano le principali recensioni dei titoli pubblicati durante le ultime settimane. Tra questi figurano Deathloop di Arkane Lyon e Hot Wheels Unleashed della nostrana Milestone.

I voti assegnati da Famitsu sono generalmente positivi per tutti i giochi presi in esame, ma è Deathloop a spiccare in particolar modo con il suo voto complessivo di 38/40 (9/10/9/10). Il peculiare action game firmato Arkane ha saputo soprendere molto positivamente i recensori giapponesi, che si sono così allineati al giudizio già espresso dalla critica internazionale.

Voti Famitsu #1713

Deathloop (PS5) – 9/10/9/10

Shuuen no Virche -ErroR: salvation- (NSW) – 8/8/8/9

NBA 2K22 (NSW/PS5/PS4/XSX/XBO) – 8/8/8/8

Hot Wheels Unleashed (NSW/PS5/PS4/XSX/XBO) – 7/8/8/7

Asdivine Saga (NSW/PS5/PS4/XSX/XBO) – 7/7/6/6

Tra gli altri giochi di rilievo, se la cavano bene anche NBA 2K22, edizione annuale dell'apprezata serie sportiva di 2K Games, e Hot Wheels Unleashed, l'arcade game che omaggia le storiche macchinine Mattel. Positive anche le valutazioni dei titoli maggiormente orientati al mercato nipponico, seppur con un più tiepido giudizio nei confronti dell'RPG Asdivine Saga.

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di Deathloop, grazie alla quale potrete scoprire tutti i dettagli sulla nuova produzione di Arkane e Bethesda.