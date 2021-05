Deathloop: il team di Wolfenstein sta aiutando Arkane nello sviluppo

La sede francese di Arkane (con base a Lione) sta sviluppando Deathloop ma a quanto pare il team può contare sul supporto di MachineGames, autori di Wolfenstein e del futuro gioco di Indiana Jones targato Bethesda.

La notizia proviene dal profilo LinkedIn di Rik Nieuwdorp, artista di MachineGames che tra i suoi lavori cita Deathloop da marzo 2020 a febbraio 2021, prima che il team si spostasse a lavorare su Indiana Jones.

Da notare come il curriculum di Nieuwdorp non presenti alcuna citazione ad un nuovo Wolfenstein, non è escluso che la serie sia attualmente in pausa per permettere al team svedese di concentrarsi interamente sul gioco di Indy annunciato a inizio anno. E chissà che Arkane Lyon non possa essere coinvolta nel progetto dal momento che lo studio sembra avere un feeling particolare con MachineGames, avendo aiutato il team nello sviluppo e nel level design di Wolfenstein Youngblood.

Inizialmente atteso per la fine di maggio, Deathloop è stato rinviato e uscirà il 14 settembre 2021 su PS5 e PC, al momento non ci sono piani per portare il gioco sulle console della famiglia Xbox nonostante Deathloop sia pubblicato da Bethesda, ora parte di Microsoft dopo l'acquisizione di Zenimax annunciata lo scorso anno e finalizzata nei mesi scorsi.