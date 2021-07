Deathloop torna a mostrarsi su PS5 nel frenetico filmato dello State of Play

Come promesso da Sony, a chiudere lo State of Play di questa sera è stato un lungo filmato di gameplay di Deathloop, il titolo in arrivo il prossimo settembre e in sviluppo presso Arcane Lyon.

Nei nove minuti mostrati nel corso dell'evento abbiamo potuto vedere il progressivo avvicinarsi del protagonista ad una sorta di boss che prende il nome di Aleksis "The Wolf" Dorsey, personaggio che controlla una specifica area dell'isola sulla quale è intrappolato il protagonista. Durante la sequenza di gioco mostrata si può vedere che il gameplay è fortemente ispirato a Dishonored e il protagonista non si limita ad utilizzare gadget di ogni tipo e armi corpo a corpo, ma elimina anche gli avversari tramite l'uso di potenti armi da fuoco che includono pistole, mitragliette, doppiette e fucili di precisione. Anche le fasi d'esplorazione hanno un ruolo di prim'ordine nell'economia di gioco e ogni struttura è accessibile in vari modi, alcuni dei quali si possono scoprire ad esempio ascoltando dialoghi tra gli NPC.

Prima di lasciarvi al filmato dello State of Play, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 14 settembre 2021 in esclusiva temporale su PC e PlayStation 5. Sapevate inoltre che Deathloop occuperà uno spazio sorprendentemente ridotto su PS5?